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    إيران تحذر من التعامل مع المركز الثقافي البريطاني وتتهمه بمحاولة اختراق البلاد

    12:13 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    إيران تحذر من التعامل مع المركز الثقافي البريطاني وتتهمه بمحاولة اختراق البلاد

    علم ايران

    القاهرة - (مصراوي)

    أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء، منع التعامل مع المجلس الثقافي البريطاني "British Council" في البلاد، واتهمته بـ"محاولة تكوين شبكة ثقافية لاختراق إيران".

    وأكدت الوزارة أن التعامل مع المجلس الثقافي البريطاني ممنوع وتترتب عليه ملاحقة قضائية، بحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم".

    وجاء في بيان صادر عن مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاستخبارات الإيرانية، أن "بريطانيا ذات الماضي الطويل في التغلغل وتأسيس الشبكات والتيارات في مختلف الدول، كانت تهدف إلى تنفيذ مخطط لتكوين شبكة ثقافية في البلاد، وأن المخطط المذكور كان قيد التنفيذ من قبل المجلس الثقافي البريطاني، وكان يستهدف عدداً من النخب والعناصر الناشطة في القطاعات التعليمية والثقافية".

    وأوضح البيان أن "المخطط كان منذ البداية تحت رصد كوادر الأمن، وتم التصدي له في الوقت المناسب، ومُنِع من تنفيذه وتحقيق أهداف بريطانيا في إطلاق الشبكة والتغلغل في المجالات التعليمية في البلاد".

    وكانت العلاقة بين إيران وبريطانيا شهدت توتراً بعدما أقدمت سلطات جبل طارق، الخاضعة للسيادة البريطانية، على احتجاز ناقة النفط الإيرانية "جريس 1"، قابلها احتجاز الحرس الثوري الإيراني لاحقا ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز، وبعد ذلك تم الإفراج عن الناقلتين.

    إيران المركز الثقافي البريطاني وزارة الاستخبارات الإيرانية

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