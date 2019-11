في ذكرى "أزمة الرهائن".. ترامب يعيد نشر تغريدات لحصار قنصلية إيران

القاهرة- (مصراوي):

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدتين عبر تويتر لمقطعيّ فيديو، يُظهران مهاجمة محتجين عراقيين لقنصلية إيران في مدينة كربلاء وإشعال جزء منها مع رشقها بالحجارة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ40 لاستيلاء متظاهرين إيرانيين على السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وأزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا.

أظهر المقطع الأول الذي أعاد ترامب نشره عبر تويتر، عشرات العراقيين بينما كانوا يُحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوب بغداد، وقيامهم بإنزال العلم الإيراني وإحراق جزء من الجدار الخارجي للقنصلية. كان نشره الحساب الرسمي لصحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية.

#BREAKING: Dozens of Iraqi demonstrators have stormed the Iranian consulate in #Karbala, lowering the flag and burning part of the outer wall #IraqProtests https://t.co/axoNKBjwHh pic.twitter.com/4wLEJYImKW