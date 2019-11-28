مجلس وزراء مالطا يعقد اجتماعا عاجلا بشأن مقتل الصحفية كاروانا

فاليتا/ روما - (د ب أ)

دعا مكتب رئيس وزراء مالطا مساء اليوم الخميس الوزراء لاجتماع عاجل، بعدما طال تحقيق في مقتل صحفية عام 2017 المستويات العليا للسياسة في البلاد مؤخرا.

وقال كريس فيرنه نائب رئيس الوزراء لصحيفة "تايمز أوف مالطا" وهو في طريقه لدخول مقر مجلس الوزراء:"إن الوضع خطير جدا" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت دافني كاروانا جاليزيا تعمل صحفية مالطية استقصائية وكشفت فساد الحكومة في مدونتها. وقد اغتيلت في انفجار سيارة ملغومة في أكتوبر عام 2017.

واستقال هذا الأسبوع، وزيران حكوميان ورئيس هيئة موظفي رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، بعد الكشف عن صلتهم بالتحقيق الجنائي، فيما لم يتم توجيه اتهام إليهم.

وقال عضو في مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن وفدا من البرلمان الأوروبي سيزور مالطا لبحث آخر ما كشفت عنه قضية مقتل كاروانا جاليزيا.

واكتسبت التحقيقات في مالطا زخما في أعقاب القبض على رجل أعمال بارز يدعى يورجن فينيش الأسبوع الماضي.

وفقا لصحيفة "تايمز أوف مالطا"، فقد أخبر سائق سيارة أجرة الشرطة أنه كان بمثابة وسيط بين فينيش ومنفذي عملية اغتيال كاروانا جاليزيا.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، قال السائق إنه حصل على 150 ألف يورو (165 ألف دولار) من فينيتش كي يدفع أموالا للرجال الثلاثة المتهمين بتنفيذ التفجير وينتظرون المحاكمة.