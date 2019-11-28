إيران: اعتقال 8 أشخاص على صلة بـ"السي آي إيه" خلال التظاهرات

طهران- (أ ف ب):

اعتقلت السلطات الإيرانية، 8 أشخاص على صلة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"سي آي أيه"، خلال التظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد ضد قرار رفع أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الأمن الإيرانية، أمس الأربعاء، قوله إنه تم اعتقال عدد من "العناصر المرتبطة بجهاز الاستخبارات الأمريكي".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر".

وأفادت الوكالة بأن 6 من المعتقلين "كانوا متواجدين (حيث وقعت) أعمال الشغب وينفّذون أجندات الجهاز الاستخباري" الأمريكي.

وأضافت أن اثنين آخرين كانا "يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج".

وذكرت الوكالة أن الموقوفين تم تدريبهم "على جمع المعلومات تحت غطاء المواطن الصحافي لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي".

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تلّقت آلاف الرسائل من الجمهورية الإسلامية تتعلق بالتظاهرات، بما في ذلك صور وتسجيلات مصوّرة، بعدما أصدرت دعوة لهم بتحدي القيود التي فُرضت على الوصول للإنترنت.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "وصلتنا حتى الآن نحو 20 ألف رسالة وصورة وتسجيل مصوّر ومعلومات عن انتهاكات ارتكبها النظام (الإيراني) عبر (تطبيق) تليجرام".

وجاءت الاضطرابات التي أثارها رفع أسعار البنزين بعد عام ونصف العام من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية الإيرانية منذ 15 نوفمبر.