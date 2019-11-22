وزيرا خارجية ألمانيا وتركيا يُجريان مُحادثات بشأن اعتقال محام في أنقرة

هيروشيما- (د ب أ):

يعتزم وزير الخارجية الألماني هياكو ماس التحدث مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو خلال اجتماع مجموعة العشرين في اليابان عن اعتقال محام تركي يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة.

وقال ماس اليوم الجمعة خلال زيارته لمدينة هيروشيما اليابانية: "نرى أنه يتعين أن يكون هناك حل سريع، وسأقول ذلك أيضا بالطبع لنظيري (التركي) هنا"، مضيفا أن اعتقال المحامي أمر "غير مفهوم على الإطلاق".

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على محام كان يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

ومن المحتمل أن المحامي كانت لديه بيانات حساسة لأشخاص منحدرين من تركيا، وكانوا طلبوا لجوءا سياسيا في ألمانيا، وسقطوا بذلك في أيدي تركيا حاليا.

ويشارك ماس ونظيره التركي اليوم وغدا السبت في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في مدينة ناجويا اليابانية. ويعتزم ماس استغلال واقعة المحامي في العمل مجددا على الإفراج عن مواطنين ألمان معتقلين في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال ماس: "نريد إيجاد حل لكل هذه الحالات. وطالما أن الوضع ليس كذلك، فإن ذلك سيمثل عقبة أمام تطبيع العلاقات"، مضيفا أن هذا الموضوع مطروح منذ فترة طويلة، و"سيواصل شغلنا للأسف لبعض الوقت".