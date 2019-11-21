نتنياهو: الاتهامات ضدي "محاولة انقلاب"

القاهرة – مصراوي:

اعتبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الاتهامات الموجهة ضده من المدعى العام الإسرائيلي، عبارة عن "محاولة انقلاب".

وأضاف في كلمة له بعد توجيه الاتهامات ضده أن هناك محاولات ابتزاز تمت ضده، مشيرًا إلى أنه يحترم القضاء في إسرائيل "لكن هناك أشياء سيئة تحدث".

كما اعتبر أن القضايا ضده كانت ملوثة مشيرا إلى أن "النائب العام قام بإرسال رسائل إلكترونية لقضاة ليظهر أنني كنت أتشاور معهم".

وقرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، توجيه اتهامات لرئيس وزراء دولة الاحتلال بخصوص قضايا فساد، بينها الرشوة والاحتيال.

الاتهامات الموجهو لنتنياهو تتضمن الرشوة والاحتيال لنتنياهو، وبذلك يكون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه.