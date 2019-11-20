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موسكو: خطة عمل روسية-صينية محدثة لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية

08:42 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
موسكو: خطة عمل روسية-صينية محدثة لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية

إيجور مورجولوف

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقديم خطة عمل روسية صينية محدثة إلى الشركاء من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والشمالية بشأن تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مورجولوف قوله للصحفيين: "تتخذ كل من روسيا والصين في جميع هذه القضايا، مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق تسوية سلمية للقضية الكورية وإنشاء آلية للسلام والأمن في شمال شرق آسيا".

وأكد مورجولوف، أنه سيتم عرض هذه الخطة المحدثة على جميع الشركاء من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والشمالية بشأن تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم أخذ بعين الاعتبار آرائهم وأفكارهم بهذا الصدد.

وأشار إلى أنه سيتم عرض هذه الخطة على نظيره من كوريا الشمالية تسوى سون هاي الذي وصل إلى موسكو أمس في زيارة رسمية.

وأضاف: "وصل السيد تسوى سون هاي أمس إلى روسيا لإجراء حوار استراتيجي، أعتقد أننا سنستخدم هذه الفرصة للكشف عن هذه الخطة للشركاء في كوريا الشمالية".

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إيجور مورجولوف شبه الجزيرة الكورية الولايات المتحدة روسيا موسكو

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