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    تركيا: الولايات المتحدة تشرعن الأفعال الإسرائيلية غير القانونية

    03:26 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    تركيا: الولايات المتحدة تشرعن الأفعال الإسرائيلية غير القانونية

    وزارة الخارجية التركية

    أنقرة- (د ب أ):

    أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن القرار الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية "ليس له صلاحية من حيث القانون الدولي".

    ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة أن القرار "مثال متهور جديد للموقف الأمريكي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غير القانونية".

    كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كتب على موقع تويتر أنه "لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي"، وأن "التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي".

    وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

    وزارة الخارجية التركية الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية الولايات المتحدة

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