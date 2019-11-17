بابا الفاتيكان يشجب الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء

الفاتيكان - أ ش أ

شجب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأحد، الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء، والتي تتسع بجميع أنحاء العالم.

وقال البابا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - في تجمع بساحة القديس سانت بطرسبرج أقيم بهدف إلقاء الضوء على معاناة الفقراء، إنه من المؤسف أن الناس لا يقلقون بشأن فجوة الدخل المتسعة وجشع الأقلية الثرية الذي يفاقم معاناة الفقراء.

وكان البابا فرانسيس قد جعل من الاهتمام بمن يعيشون على هوامش المجتمع أولوية لسياسته الباباوية.