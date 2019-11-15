  • عاجل:الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    15 ألف ريال لكل لتر .. إيران تفرض قيوداً على حصص البنزين وترفع أسعار الوقود

    04:50 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
    15 ألف ريال لكل لتر .. إيران تفرض قيوداً على حصص البنزين وترفع أسعار الوقود

    أرشيفية

    طهران - (د ب أ):

    فرضت إيران اليوم الجمعة قيودًا على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعم حسب استهلاك كل سيارة، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

    وأضافت الوكالة أنه في حال تجاوز الحصة المقرر فإنه سعر لتر البنزين سيتضاعف ثلاث مرات، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من منتصف ليل 15 نوفمبر، سيكون سعر البنزين المدعوم 15 ألف ريال لكل لتر ويغطي هذا السعر 60 لترًا شهريًا لكل مركبة، مع وجود اختلافات حسب نوع السيارة.

    كما سترتفع أسعار الغاز بعد تجاوز الكمية المدعومة من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال.

    البنزين أسعار الوقود إيران طهران السيارات

    الخبر التالى:

    قمة بريكس تجدد الدعم للتعددية والتجارة الحرة وتنتقد الحمائية
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان