15 ألف ريال لكل لتر .. إيران تفرض قيوداً على حصص البنزين وترفع أسعار الوقود

طهران - (د ب أ):

فرضت إيران اليوم الجمعة قيودًا على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعم حسب استهلاك كل سيارة، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضافت الوكالة أنه في حال تجاوز الحصة المقرر فإنه سعر لتر البنزين سيتضاعف ثلاث مرات، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من منتصف ليل 15 نوفمبر، سيكون سعر البنزين المدعوم 15 ألف ريال لكل لتر ويغطي هذا السعر 60 لترًا شهريًا لكل مركبة، مع وجود اختلافات حسب نوع السيارة.

كما سترتفع أسعار الغاز بعد تجاوز الكمية المدعومة من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال.