قمة بريكس تجدد الدعم للتعددية والتجارة الحرة وتنتقد الحمائية

برازيليا - (د ب أ):

جددت دول مجموعة بريكس التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - اليوم الجمعة دعمها للتعددية والتجارة الحرة، لكنها انتقدت الإجراءات الحمائية.

وأكدت مجموعة دول بريكس في إعلان مشترك في ختام القمة التي استمرت يومين في برازيليا، عاصمة البرازيل، على "الأهمية الأساسية للتجارة الدولية القائمة على قواعد الشفافية وغير التمييزية والمفتوحة والحرة والشاملة".

وجاء في الإعلان "لا نزال ملتزمين بالحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف وتعزيزه، وفي مركزه منظمة التجارة العالمية. وانه من الأهمية بمكان أن يتجنب جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الإجراءات الحمائية من جانب واحد، والتي تتعارض مع روح وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وقالت المجموعة كذلك إنها تدرك أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية الضروري "لضمان فعالية وأهمية المنظمة وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل".

وتناول الإعلان الحاجة الملحة إلى تعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية.

وقالت المجموعة إنها لا تزال ملتزمة بجعل المنظمات أكثر شمولية وديمقراطية وتمثيلا، وذلك من خلال زيادة مشاركة الأسواق الناشئة والبلدان النامية في صنع القرار الدولي.

ووقع إعلان برازيليا الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو ، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا ، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، والرئيس الصيني تشي جين بينج.