لليوم الثاني.. تعليق المدارس في غزة جراء التصعيد الإسرائيلي

القاهرة – مصراوي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، زياد ثابت، استمرار تعليق الدراسة، غدًا في قطاع غزة، نظرًا لتصعيد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وكانت الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، أصدرت قرارًا أمس، بتعليق الدراسة الثلاثاء، نظرا للأوضاع الأمنية الحالية في القطاع، وذلك وفقا لالتزامها بقرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأعلنت الجامعة الإسلامية أنه نظرا للأوضاع الجارية وحفاظا على سلامة الطلبة والعاملين تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري، وتأجيل امتحانات اليوم بكافة مقرات الجامعة، وفقا لوكالة سوا.

فيما أفادت جامعة الأزهر في غزة، بتعليق الدوام نظرا للأحداث القائمة، متمنية السلامة للجميع، كذلك قررت جامعة الأقصى تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم.

كما صرحت جامعة الإسراء بأنه نظرا للأوضاع الجارية في قطاع غزة تم تعليق الدوام الأكاديمي والإداري وتأجيل الامتحانات.

من جانبها، قالت جامعة فلسطين إنه "نظرا للظروف الأمنية السائدة وبناءً على قرار وزارة التربية والتعليم تقرر تعليق الدراسة لليوم".