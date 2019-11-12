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    وسائل إعلام عراقية: قوات الأمن تمطر المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع في الخلاني

    07:02 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    وسائل إعلام عراقية: قوات الأمن تمطر المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع في الخلاني

    المتظاهرين العراقيين

    القاهرة - (مصراوي)

    ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

    وأفادت السومرية نيوز العراقية، أن قوات الأمن أمطرت المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع بكثافة في ساحة الخلاني وسط بغداد، بعدما قطعت التيار الكهربائي.

    وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ مطلع أكتوبر الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

    المتظاهرين العراقيين القنابل المسيلة للدموع ساحة الخلاني بغداد

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