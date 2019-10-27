أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

رئيس تشيلي يرفع حالة الطوارئ منتصف الليل

10:25 م الأحد 27 أكتوبر 2019
رئيس تشيلي يرفع حالة الطوارئ منتصف الليل

رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

وقع رئيس شيلي سباستيان بينيرا على مرسوم ضروري يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد منتصف الليل، حسبما أعلنت الرئاسة على موقعها على تويتر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن بينيرا كان قد كشف أمس السبت عن خطته لإنهاء حالة الطوارئ بعد مناقشات مع القوات المسلحة والأمن.

وكان قد تم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة سانتياجو في 18 أكتوبر الجاري، بعد يوم من مظاهرات في المدينة احتجاجا على رفع أسعار تذاكر المترو، وتخللتها أعمال عنف، وسقط فيها سبعة قتلى على الأقل.

سباستيان بينيرا مكسيكو سيتي تويتر

الخبر التالى:

لبنان: المتظاهرون يحتشدون في الميادين .. ودعوات لإضراب عام غدا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان