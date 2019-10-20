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وسائل إعلام: الناتو ينشئ جهازًا لتقييم تبعات العدوان التركي على سوريا

08:36 م الأحد 20 أكتوبر 2019
وسائل إعلام: الناتو ينشئ جهازًا لتقييم تبعات العدوان التركي على سوريا

حلف الناتو

بروكسل - (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنشأ مركز إدارة أزمات خاصا بتقييم العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأوضحت وسائل الإعلام - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - أن فريق المركز يضم خبراء أمنيين وأخصائيين عسكريين ومستشارين سياسيين.

يشار إلى أن ممثلي تركيا لدى حلف الناتو أعربوا - خلال جلسة المجلس التي عقد في وقت سابق - عن استعدادهم لإبلاغ شركاء أنقرة في الحلف بالعمليات المخطط لها ، وقد جرت الجلسة قبل يوم من توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بتعليق القتال شمال شرق سوريا بين القوات التركية والأكراد، وإقامة منطقة آمنة على أراض سورية متاخمة لحدود تركيا.

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حلف الناتو العدوان التركي سوريا بروكسل

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