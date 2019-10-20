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الجيش السوداني: سنرد بقوة على انتهاك وقف إطلاق النار

08:38 م الأحد 20 أكتوبر 2019
الجيش السوداني: سنرد بقوة على انتهاك وقف إطلاق النار

الجيش السوداني

القاهرة - (مصراوي):

كشف الجيش السوداني، في بيان له مساء الأحد، عن عمليات انتهاك لوقف إطلاق النار في دارفور من قبل قوات تتبع حركة عبدالواحد محمد نور.

وأكد الجيش السوداني، أن خروقات وقف إطلاق النار في دارفور لا تؤسس للاستقرار والسلام المنشود، بحسب ما نشره "العربية".

وأعلن البيان، أن قوات الجيش السوداني سترد بقوة على خروقات وقف إطلاق النار من قبل الحركات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، اتفق وفد الحكومة السودانية المفاوض والجبهة الثورية، التي تضم عددا من الحركات المسلحة، على تجديد وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية ولأجل التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

واتفق الطرفان في اتفاق الإعلان السياسي الذي سيوقع عليه الطرفان يوم الاثنين، على أن تقوم الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان للمناطق المتأثرة بالنزاع، ومراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية.

ويشمل الاتفاق أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية، وإصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن الأفريقي لدعم عملية السلام

وأكد الإعلان السياسي على مسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا الموقع في سبتمبر الماضي.

وكان وصل في وقت سابق وفد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 شخصية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بالتزامن مع المحادثات.

ومن المقرر أن توقع الجبهة الثورية والحكومة السودانية على الإعلان السياسي بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي.

الجيش السوداني السودان إطلاق النار حركة عبدالواحد محمد نور

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