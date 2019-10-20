هونج كونج: المتظاهرون يتحدون حظر الشرطة ويواصلون الاحتجاجات

هونج كونج- (د ب ا):

يعتزم متظاهرو هونج كونج الاستمرار في تنظيم مسيرة مناهضة للحكومة اليوم الأحد، وذلك على الرغم من حظر الشرطة والهجوم العنيف الذي تعرض له أحد رموز الاحتجاجات.

وكانت جبهة حقوق الانسان المدنية، وهو ائتلاف واسع النطاق يطالب بالديمقراطية، قد أخفق في الحصول على تصريح بتنظيم مسيرة من منطقة تسوق شهيرة إلى محطة قطارات جديدة بها خط سك حديد للقطارات السريعة السريعة مثير للجدل إلى الصين.

,واجتذبت مسيرات الائتلاف في الماضي مئات الآلاف من المواطنين، ولكن خلال الأشهر الأخيرة أخفق في الحصول على موافقة الشرطة على تنظيمها، مما يخاطر بتعرض المشاركين للاعتقال واتهامهم بالتجمع غير القانوني.

مع ذلك، يُتوقع أن يتحدى المتظاهرون مجددا الشرطة، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه المظاهرات أسبوعها الـ20.

وكان قد جرى نقل جيمي شان، المسؤول بجبهة حقوق الانسان المدنية، للمستشفى عقب أن هاجمته مجموعة من الرجال مطلع الأسبوع.