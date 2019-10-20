هونج كونج: الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين

هونج كونج- (د ب ا):

استخدمت شرطة هونج كونج خراطيم المياه المملوءة بسائل ومادة كاشطة، لتفريق الآلاف من المتظاهرين عقب أن حاصروا مركزا للشرطة.

وجاء تدخل قوات الشرطة التكتيكية وخراطيم المياه، بعد أن ألقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين سلسلة من القنابل على مبنى الشرطة، ولم تتمكن القوات من تفريقهم، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع من فوق سطح مركز الشرطة.

واستمر الآلاف في التواجد في الشوارع بعد تنظيم مسيرة سلمية في منطقة تسوق شهيرة.