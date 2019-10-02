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    مقتل 6 مدنيين جراء انفجار قنبلة بأفغانستان

    08:42 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مقتل 6 مدنيين جراء انفجار قنبلة بأفغانستان

    انفجار _أرشيفية

    كابول - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء أن ستة أشخاص، بينهم طفلان، قتلوا وأصيب اثنان آخران بعد أن انفجرت قنبلة على جانب طريق في مقاطعة كابيسا شرقي أفغانستان خلال مرور سيارة .

    وكثيرا ما يزرع المسلحون المتشددون القنابل على جانب الطريق لإعاقة حركة القوات الأفغانية وتقدمها، ولكنها كثيرا ما تضر المدنيين.

    وتعتبر العبوات المتفجرة بدائية الصنع غير الانتحارية سببا فى نسبة 20% من حالات سقوط ضحايا مدنيين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان نُشر في أواخر يوليو.

    وإجمالا، قُتل ما يقرب من 1400 شخص وأصيب 2500 آخرين في الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو، وفقا للتقرير.

    حادث انفجار أفغانستان وزارة الداخلية الأفغانية

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