الكويت: مستعدون لاستضافة أي مباحثات تؤدي لحل قضية اليمن

الكويت - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، استعداد بلاده لاستضافة أي مباحثات، من شأنها التوصل لاتفاق يؤدي إلى حل عاجل للقضية اليمنية حاليا أو مستقبلا.

وقال الجارالله - في تصريح صحفي - إن إعلان موقف الكويت، يتزامن مع تصريحات أخرى تتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن، متمنيا أن تجد هذه الدعوات طريقها إلى أرض الواقع.

وحول تطورات المباحثات الكويتية-السعودية حول المنطقة المقسومة، قال نائب وزير الخارجية الكويتي "هناك جديد، لكنه لم يتبلور بشكل نهائي، وسيتم التواصل مع الأشقاء في السعودية؛ لبلورة محاولتنا لطي صفحة هذا الملف.. نحن على تواصل مع الأشقاء في السعودية، وسيتم تحديد موعد معهم لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالمنطقة المقسومة، والجديد في هذا الملف، سيصب في مصلحة البلدين".

وفيما يتعلق بآخر مستجدات ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، أوضح الجارالله أن الكويت طالبت العراق، بضرورة حسم بحث ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة (162)، دون أن تحصل على أي تجاوب.. معربا عن الأمل الكبير جدا في أن يستطيع الجانبان الجلوس وحسم هذا الموضوع.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود سيتم مناقشتها في اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين.. معربا عن ثقته في توصل الطرفان إلى نقطة اتفاق خلال الدورة المقبلة للجنة الثنائية العليا بين البلدين، والتي ستعقد على الأرجح بداية العام المقبل.

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