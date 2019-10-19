الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل للقوات التركية في ريف الحسكة

دمشق - أ ش أ

تصدت وحدة من الجيش السوري، اليوم السبت، لمحاولة تسلل مجموعة من قوات النظام التركي باتجاه نقاطها في ريف الحسكة شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدة من الجيش اشتبكت مع المهاجمين وتصدت لمحاولة تسللهم باتجاه نقاط قوات الجيش السوري في قرية "الأهراس" شمال غرب "تل تمر" بريف الحسكة.