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الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل للقوات التركية في ريف الحسكة

03:39 م السبت 19 أكتوبر 2019
الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل للقوات التركية في ريف الحسكة

الجيش العربي السوري

دمشق - أ ش أ

تصدت وحدة من الجيش السوري، اليوم السبت، لمحاولة تسلل مجموعة من قوات النظام التركي باتجاه نقاطها في ريف الحسكة شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدة من الجيش اشتبكت مع المهاجمين وتصدت لمحاولة تسللهم باتجاه نقاط قوات الجيش السوري في قرية "الأهراس" شمال غرب "تل تمر" بريف الحسكة.

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الجيش السوري القوات التركية ريف الحسكة العدوان التركي

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