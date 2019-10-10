عضوان بارزان في الكونجرس يعدان عقوبات على أردوغان وقادة تركيا

القاهرة (مصراوي)

أعلن عضوان بارزان في الكونجرس الأمريكي أنهما يعملان على فرض عقوبات على تركيا بعد عدوانها العسكري على الأكراد في شمال سوريا.

وقال مركز ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي إن العقوبات سوف تستهدف أصول قادة تركيا بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان ونائبه وخمسة وزراء والمعاملات والمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا، فضلا عن قطاع الطاقة التركي.

وأشار المركز إلى أن مشروع القانون، الذي يعده السيناتور ليندساي جرهام والسيناتور كريس فان هولن، يعكس الانقسام العميق بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن التعامل مع تركيا.

ومن شأن التشريح حال تم تمريره من الكونجرس أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد التركي الهش.