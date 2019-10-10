سانا: نظام اردوغان يواصل عدوانه ويستهدف بلدات وقرى سورية

دمشق (أ ش أ)

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن النظام التركي واصل عدوانه واستهدف بالمدفعية بلدة مطارع والقري المحيطة بها بريف حلب السوري كما استمر في عدوانه على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة السورية وعلى منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وذكرت الوكالة السورية أن قوات النظام التركي قصفت بسلاحها الجوي والمدفعي بشكل عشوائي ومكثف الصوامع والبنى التحتية في مدينة رأس العين ومواقع بقرى المشرافة وخربة البنات والأسدية وبير نوح وعلوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وعين حصن والري وتل حلف في محيط المدينة بالتوازي مع قصف بسلاح المدفعية طال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأضافت أن قوات النظام التركي ركزت قصفها على البنى التحتية مستهدفة خط كهرباء محطة مياه علوك بريف رأس العين والذي يغذي مدينة الحسكة وسد المنصورة في محيط مدينة المالكية شمال شرق المدينة والذي يوفر مياه الشرب لمليوني شخص.

وأشارت الوكالة السورية إلى استمرار العدوان التركي استهدف بسلاحي المدفعية والطيران تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية والإسماعيلية وخراب رشك والمالكية والصالحية والجارودية والدرباسية بريف محافظة الحسكة وقرى تل خنزير وتل بطانة وأبو الصون وثمود في الريف الغربي لمدينة رأس العين، ومشارف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.