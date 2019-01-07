الجزائر تدين محاولة الانقلاب العسكري في الجابون

الجزائر (أ ش أ)

أدانت الجزائر محاولة الانقلاب العسكري في الجابون، والتي دبرها مجموعة من ضباط الجيش أطلقت على نفسها اسم "الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون".

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين إن "الجزائر التي رفضت دوما جميع محاولات الاستيلاء على الحكم بالقوة تشيد بالعودة السريعة للنظام الدستوري في هذا البلد الصديق".

وأشار البيان إلى الموقف الإفريقي المشترك المتخذ خلال القمة الـ35 لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر في يوليو 1999 والمكرس بالعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يدين ويرفض كل تغيير غير دستوري ببلدان القارة.

وكان مجموعة من الضباط في الجابون قد قاموا بمحاولة صباح اليوم بالإستيلاء على الإذاعة الوطنية، ومنع إذاعة كلمة رئيسهم بمناسبة العام الجديد.

وأعلنت الحكومة الجابونية، اليوم الإثنين، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، ولا يوجد أي داعي للقلق، مؤكدة إلقاء القبض على العسكريين منفذي محاولة الانقلاب.