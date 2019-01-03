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    12:24 ص الخميس 03 يناير 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: مقاطعة قطر مستمرة

    وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش

    القاهرة – مصراوي

    قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن الأزمة الخليجية يبدو أنها سوف تستمر في العام الجديد، فيما طالب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قادة مدنيين بالجيش بالتركيز على الصين على الرغم من وجود أمور أخرى، بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته لم تحدد موعدًا للخروج من سوريا.

    شي جينبينج الصين تايوان سوريا ترامب أمريكا باتريك شاناهان أفغانستان أنور قرقاش
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