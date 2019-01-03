أهم التصريحات في 24 ساعة: مقاطعة قطر مستمرة

القاهرة – مصراوي

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن الأزمة الخليجية يبدو أنها سوف تستمر في العام الجديد، فيما طالب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قادة مدنيين بالجيش بالتركيز على الصين على الرغم من وجود أمور أخرى، بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته لم تحدد موعدًا للخروج من سوريا.