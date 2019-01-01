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    بومبيو من البرازيل: انسحابنا من سوريا لا يؤثر على التزاماتنا تجاه إسرائيل

    08:51 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    بومبيو من البرازيل: انسحابنا من سوريا لا يؤثر على التزاماتنا تجاه إسرائيل

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة - مصراوي:

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن قرار سحب قوات بلاده من سوريا لا يؤثر على التزامات واشنطن تجاه إسرائيل.

    جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرازيل، على هامش حضورهما حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

    وأضاف بومبيو: "التزام واشنطن تجاه استقرار الشرق الأوسط وإسرائيل لم يطرأ عليه أي تغيير منذ اتخاذ قرار الانسحاب من سوريا".

    وتابع: "سنواصل حملاتنا للتصدي لتنظيم داعش والعدوان الإيراني".

    وكان نتنياهو قد صرح لوسائل إعلام قبل لقائه بومبيو في العاصمة البرازيلية، بأنه سيناقش معه ضرورة أن يكون الانسحاب الأمريكي من سوريا تدريجيا.

    مايك بومبيو سوريا واشنطن إسرائيل

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