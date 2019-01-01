ترامب يهنئ الرئيس البرازيلي المنتخب حديثًا: أمريكا تساندك

كتب – مصراوي:

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره البرازيلي المنتخب حديثًا، جايير بولسونارو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف بجانبه.

وكتب ترامب على "تويتر": "تهانينا للرئيس جايير بولسونارو، الذي قام خطاب التنصيب العظيم.. الولايات المتحدة تقف بجانبك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هنأ الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، على طريقته الخاصة، بعناق طويل، بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد اليوم الثلاثاء.

وظهر بولسونارو "يحضن" نتنياهو بحرارة بعد أداء اليمين رئيسًا للبرازيل.

وحضر نتنياهو وزوجته سارة مراسم حفل تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد، التي أقيمت بالعاصمة "برازيليا".

وتسلم الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد، مهام منصبه اليوم.

وتم تنصيب بولسونارو اليوم الثلاثاء، خلال حفل ضخم أقيم بالعاصمة برازيليا، وظهر وهو يعتلي سيارة مكشوفة وبجواره زوجته وقام بالتلويح بيديه للمواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق.

وظهر عشرات الخيالة وهم يسيرون بالقرب من الرئيس الجديد مرتدين زيهم التقليدي، وأحاط بسيارته 6 من أفراد الحراسة الشخصية له.

وفاز بولسونارو، الضابط السابق بالجيش، في الانتخابات بفارق كبير عن منافسه فيرناندو حداد مرشح حزب العمال اليساري في الانتخابات التي جرت في أكتوبر.