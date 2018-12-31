البشير يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي حول العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا

الخرطوم (أ ش أ)

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، رسالة شفهية من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم، بوزير الخارجية الإثيوبي ورقنا جيبيو، الذي نقل الرسالة، بحضور نظيره السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، في تصريح صحفي، أن زيارة نظيره الإثيوبي تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، منوها بأنه نقل رسالة للرئيس البشير من رئيس الوزراء الإثيوبي تتعلق بالمسائل الثنائية المشتركة وآفاق التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية.

وقال إنه عقد اجتماعا مشتركا بين وزيري الخارجية، بغرض التشاور في القضايا التي تتعلق بمنظمة الإيجاد التي تناولتها المنظمة علي مستوي الإقليم من بينها الوضع في جنوب السودان والصومال وغيرها من المسائل الإقليمية الأخري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي، إنه التقى الرئيس عمر البشير، وسلمه رسالة من أخيه رئيس الوزراء الاثيوبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، مبرزا أنها قوية ومتينة قائمة على التفاهم والمصالح المتبادلة.

وأضاف أن اللقاء أكد علي استمرار هذه المصالح، مشيرا الي أنه بحث مع نظيره السوداني، العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والتفاهم المشترك حولها.