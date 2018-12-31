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رئيس لجنة الانتخابات في بنغلادش يرفض الدعوات لإعادة الاقتراع

04:34 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
رئيس لجنة الانتخابات في بنغلادش يرفض الدعوات لإعادة الاقتراع

رجل يقرأ جريدة نشرت نتائج الانتخابات العامة التي ج

(أ ف ب):

رفض رئيس لجنة الانتخابات في بنغلادش، الإثنين، الدعوات لإجراء اقتراع جديد بعد اتهامات واسعة من المعارضة بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت الأحد وحققت فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فوزا ساحقا.

وطالبت المعارضة بإعادة تنظيم الانتخابات منددة بخروقات واسعة شملت ترهيب الناخبين وحشو صناديق الاقتراع واستهداف الأمن لمعارضي حسينة.

وقال رئيس اللجنة ك. م. نور الهدى إن الاقتراع تم "بنجاح" مع مشاركة 80 بالمئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 104 ملايين.

وقال نور الهدى للصحافيين "لن نجري انتخابات جديدة. لا مجال لذلك".

وأضاف "إذا وقعت أي حوادث معزولة في أي مركز (اقتراع) فعلينا التحقيق بشأنها. لم تصلنا أي شكوى بشأن حدوث تجاوزات بعد. وسنجري تحقيقا في حال وردت شكاوى".

وفاز حزب رابطة عوامي الحاكم وحلفاؤه بـ288 من مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 300. واعتبر الحزب الحاكم أن شكاوى المعارضة "غير منطقية".

وقال متحدث باسم رابطة عوامي "نرفض مزاعمهم ونطلب منهم بكل تواضع سحب تصريحاتهم" في هذا الشأن.

وشابت الاقتراع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل في مواجهات اندلعت بين أنصار الطرفين وبين ناشطي المعارضة والشرطة.

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الانتخابات في بنغلادش بنغلادش الشيخة حسينة

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