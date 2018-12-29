مقتل 7 أطفال في المكسيك إثر اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة بالعاصمة مكسيكو سيتي

مكسيكو سيتي- ( أ ش أ):

لقى سبعة أطفال مصرعهم إثر اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة بحي فقير بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء المكسيكي قوله -الجمعة- إن الأطفال لقوا مصرعهم في الحريق الذي وقع في منزل خشبي بحي ايزتابالابا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وأضاف الادعاء المكسيكي أن 5 أطفال من الضحايا لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات وأن الآخرين يبلغان 13 و 14 عاماً، موضحة أن الأطفال كانوا على ما يبدو في المنزل وحدهم أثناء عمل الأبوين.

وتقوم السلطات المكسيكية حالياً بالتحقيق في الحادث لمعرفة سبب الحريق.