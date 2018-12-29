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    مقتل 7 أطفال في المكسيك إثر اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة بالعاصمة مكسيكو سيتي

    02:34 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    مقتل 7 أطفال في المكسيك إثر اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة بالعاصمة مكسيكو سيتي

    أرشيفية

    مكسيكو سيتي- ( أ ش أ):

    لقى سبعة أطفال مصرعهم إثر اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة بحي فقير بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء المكسيكي قوله -الجمعة- إن الأطفال لقوا مصرعهم في الحريق الذي وقع في منزل خشبي بحي ايزتابالابا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

    وأضاف الادعاء المكسيكي أن 5 أطفال من الضحايا لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات وأن الآخرين يبلغان 13 و 14 عاماً، موضحة أن الأطفال كانوا على ما يبدو في المنزل وحدهم أثناء عمل الأبوين.

    وتقوم السلطات المكسيكية حالياً بالتحقيق في الحادث لمعرفة سبب الحريق.

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