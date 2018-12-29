السلطات الأمريكية تضبط مهاجرا غير شرعي مشتبها بقتله ضابطا في كاليفورنيا

واشنطن- أ ش أ:

قال مسؤولون أمريكيون إن السلطات ضبطت، اليوم، مهاجرا غير شرعي مشتبها به في قتل ضابط في ولاية كاليفورنيا بالرصاص، وذلك بعد عملية مطاردة استمرت يومين.

وقال آدم كريستيانسن مسؤول الشرطة في منطقة ستانسلوس - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به في بيكرزفيلد، الواقعة على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الجنوب من منطقة نيومان حيث قتل ضابط الشرطة صباح يوم الأربعاء الماضي.