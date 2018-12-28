مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تنتقد محاكمة محام صيني

بكين - د ب أ:

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيربل كوفلر الصين بسبب محاكمة محامي حقوق الإنسان المعروف وانج قوانتشانج، التي بدأت في مدينة تيانجين أمس الأول الأربعاء.

وقالت كوفلر في بيان أمس الخميس: "أشعر بقلق بالغ من أنه لم يسمح لقوانتشانج بالتواصل مع محاميه الذين تم اختيارهم، خلال فترة احتجازه، ومن أن محاكمته سرية".

ويواجه وانج، الذي كان يدعو إلى الحرية السياسية والحقوق المدنية، اتهامات بمحاولة تقويض سلطة الدولة، وتصل أقصى عقوبة في حال الإدانة إلى السجن مدى الحياة.

ودعت كوفلر الصين إلى السماح لأقارب وانج والصحفيين وممثلي السفارات، والجمهور بحضور محاكمته كمراقبين.

وقالت كوفلر: "لسوء الحظ، لم يُسمح للجمهور بحضور هذه المحاكمة، ولا أي محاكمات مماثلة منذ فترة".

وأضافت أن الحكومة الألمانية دعت إلى إطلاق سراح وانج منذ القاء القبض عليه.

وجرى اعتقال وانج مع أكثر من 200 من محاميي ونشطاء حقوق الإنسان في إطار حملة القمع"709" الصينية التي بدأت في يوليو 2015 .

وكان وانج يعمل لدى شركة "فينجروي" للمحاماة في بكين، والتي تتمتع بشهرة في الصين لأنها تتناول قضايا صعبة، وتمثل نشطاء سياسيين، بينهم الفنان المعارض المشهور، آي ويوي، وتم إغلاق الشركة.