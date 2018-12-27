أكثرهم بوش وآخرهم ترامب.. تاريخ زيارات الرؤساء الأمريكيين للعراق (صور وفيديو)

كتب - هشام عبد الخالق:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا اليوم الأربعاء، إلى العراق في زيارة مفاجئة غير مخطط لها.

والتقى ترامب خلال الزيارة بالقوات الأمريكية في العراق في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقام ترامب بالرحلة التي استغرقت 11 ساعة على متن طائرة الرئاسة، مع إضاءة مظلمة وظلال على النوافذ، بالإضافة إلى مرافقة الطائرات الحربية له.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Pres. Trump makes surprise visit to U.S. troops deployed in Iraq. https://t.co/OC3IwpQSL8 pic.twitter.com/sWQhBKn0UW — ABC News (@ABC) December 26, 2018

.@MarthaRaddatz on surprise visit to U.S. troops in Iraq by Pres. Trump and first lady Melania Trump: "I cannot remember, really, a first lady going into a conflict zone." https://t.co/q7n5NHqHSU pic.twitter.com/ogVhxWVpXC — ABC News (@ABC) December 26, 2018

وتأتي زيارة ترامب للعراق لتحية الجنود الأمريكيين خلال عطلة أعياد الميلاد، بعد أسبوع من إعلانه بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، واستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس على خلفية القرار.

زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق ليست الأولى من نوعها لرئيس منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003 وإسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

أوباما

في أبريل 2009، قام الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بزيارة للعراق أعادت الأضواء إلى البلد الذي لم تعد تنشغل به الشاشات الإخبارية الأمريكية بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأعلن البيت الأبيض أن أوباما التقى برئيس الوزراء العراقي حينئذ نوري المالكي في قاعدة عسكرية أمريكية، والتقى أيضًا بقائد القوات الأمريكية هناك راي أوديرنو.

وأعرب أوباما في تصريحات للصحفيين عن أمله أن تساعد تلك الزيارة القوى السياسية العراقية على الوصول إلى حلول عادلة للمشاكل التي تواجههم.

والتقى الرئيس الأمريكي أيضًا بنظيره العراقي جلال طالباني، وبجنود أمريكيين ممن يخدمون في العراق.

جورج بوش الابن

كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أول رئيس أمريكي يزور العراق، كما أنه كان أكثر من قام بزيارات للدولة التي غزتها الولايات المتحدة في 2003.

غزت الولايات المتحدة العراق في مارس 2003، وبعد أشهر قليلة قام الرئيس الأمريكي حينئذ جورج بوش الابن بزيارة إلى الدولة التي أعلن عليها الحرب بسبب فرضية وجود أسلحة دمار شامل.

وكانت زيارة بوش الابن إلى العراق في نوفمبر 2003 هي الأولى لرئيس أمريكي للعراق، والتقى خلالها بسلطة الائتلاف المؤقتة التي حكمت العراق بعد الإطاحة بصدام حسين، واجتمع أيضًا بمجلس الحكم العراقي، وألقى كلمة أمام جنود أمريكيين.

وعاد بوش الابن للعراق مرة أخرى يوم 13 يونيو 2006، والتقى هذه المرة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وألقى خطاباً أمام جنود أمريكيين.

في سبتمبر 2007، زار بوش العراق مرة أخرى، واجتمع بمسؤولين عراقيين وأمريكيين وألقى كلمة أمام الجنود المتمركزين هناك.

اختتم بوش زياراته للعراق بزيارة للعاصمة بغداد يوم 14 ديسمبر عام 2008، والتقى خلالها بالرئيس العراقي السابق جلال طالباني ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ووقع اتفاقات استراتيجية وأمنية بين واشنطن وبغداد، والتقى ببعض الجنود الأمريكيين.