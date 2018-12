أكثرهم بوش وآخرهم ترامب.. تاريخ زيارات الرؤساء الأمريكيين للعراق (صور وفيديو)

كتب - هشام عبد الخالق:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا اليوم الأربعاء، إلى العراق في زيارة مفاجئة غير مخطط لها.

والتقى ترامب خلال الزيارة بالقوات الأمريكية في العراق في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقام ترامب بالرحلة التي استغرقت 11 ساعة على متن طائرة الرئاسة، مع إضاءة مظلمة وظلال على النوافذ، بالإضافة إلى مرافقة الطائرات الحربية له.

.@MarthaRaddatz on surprise visit to U.S. troops in Iraq by Pres. Trump and first lady Melania Trump: "I cannot remember, really, a first lady going into a conflict zone." https://t.co/q7n5NHqHSU pic.twitter.com/ogVhxWVpXC

— ABC News (@ABC) December 26, 2018