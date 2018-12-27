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تقرير: وفد أمريكي يزور الصين الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية

12:45 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
تقرير: وفد أمريكي يزور الصين الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية

الولايات المتحدة

واشنطن (د ب أ)

تعتزم الولايات المتحدة إرسال وفد حكومي إلى بكين بعد نحو أسبوعين من الآن؛ لإجراء محادثات تجارية مع المسؤولين في الصين وفقا لما كشفه مصدران على علم بالرحلة.

وسيقود نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش الفريق الأمريكي، الذي سيشمل أيضا وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس، بحسب المصدرين.

ولم يستجب مكتب الممثل التجاري الأمريكي أو مسؤولو وزارة الخزانة لطلب التعليق على نبأ الرحلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

ويمثل اجتماع الشهر المقبل أول جولة حوار مباشرة منذ اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، خلال قمة العشرين في الأرجنتين في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسبوع الماضي إن الوفد الأمريكي ونظيره الصيني أجريا مناقشات هاتفية.

واشنطن الولايات المتحدة الصين محادثات تجارية

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