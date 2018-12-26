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انفجار مخزن ذخيرة إثر القصف الإسرائيلي على دمشق

07:45 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
انفجار مخزن ذخيرة إثر القصف الإسرائيلي على دمشق

أرشيفية

دمشق - (أ ش أ):

كشف مصدر عسكري سوري عن خسائر تسببت فيها الصواريخ الإسرائيلية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في العاصمة دمشق، موضحا أن الخسائر اقتصرت على تفجير مخزن ذخيرة ، وإصابة 3 جنود.

وقال المصدر العسكري في تصريح بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم " الأربعاء" إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتمكنت من إسقاط معظمها قبل الوصول إلى أهدافها،واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح.

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انفجار مخزن ذخيرة الدفاعات الجوية دمشق قصف إسرائيلي

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