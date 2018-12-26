حول العالم في 24 ساعة: الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق

كتب – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها اعتراض الدفاع الجوي السوري صواريخ قرب العاصمة دمشق، وإدانة جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، صباح /الثلاثاء/، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين.