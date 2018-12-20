بملابس "بابا نويل".. أوباما يوزع الهدايا على الأطفال في مستشفى أمريكي (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

ارتدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زي "بابا نويل"، وقام بزيارة مفاجئة لمستشفى للأطفال في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقام أوباما بتوزيع الهدايا على الأطفال، ووجه لهم رسالة قائلًا: "أريد فقط أن أقول: شكرًا لكم جميعًا. حصلتُ على فرصة للتحدث إلى بعض الأطفال الرائعين وعائلاتهم. وبصفتي أبًا لفتاتين، لا يمكنني إلا أن أتخيل في هذه الحالة أن يكون لديّ الممرضات والموظفون والأطباء الذين يهتمون بهم، ويعتنون بهم، ويستمعون إليهم، ويمسكون أيديهم، وهذا هو أهم شيء هناك".

وجاءت زيارة أوباما مفاجئة، من دون سابق إنذار، إلا أن الخبر انتشر بسرعة خلال مدة زيارته، حتى تجمَّع حشد صغير من الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفى الذين قاموا بتحية الرئيس السابق.