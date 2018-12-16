مقتل 17 شخصا جراء غارات لطيران التحالف الدولي في دير الزور السورية

دمشق - (أ ش أ)

شن طيران التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، غارات جوية على بلدة (هجين) في محافظة دير الزور شرق سوريا، أسفرت عن مقتل 17 شخصا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/، عن مصادر أهلية قولها: " إن الضربة الجوية استهدفت قرية (البوخاطر) جنوب شرق.. مؤكدة أن العملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلا وعدد من الجرحى بين السكان المدنيين.

وواصلت طائرات تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غاراتها على شرقي الفرات في سوريا، وقصفت بالخطأ مواقع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عند مستشفى مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت مصادر إعلامية سورية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 5 مدنيين بينهم أطفال ونساء، بقصف نفذه طيران التحالف الدولي على مدينة هجين في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا.