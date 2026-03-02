كان الجبل صامتا على نحو يثير القلق، كأنه يخفي في صخوره سرا أثقل من أن يقال. في أعلى جبل النور، داخل غار ضيق لا يتسع إلا لجسد منكفئ على أسئلته، جلس رجل يفتش عن معنى يتجاوز ضجيج الأيام. لم يكن في المشهد ما يوحي بأن العالم على موعد مع تحول جذري. كان هناك فقط صمت كثيف، يا عزيزي القارئ، يسبق الكلمة الأولى، ومن قلب هذا الصمت بدأ فصل جديد في تاريخ الإنسان.

في الأسفل كانت مكة تعيش إيقاعها المعتاد؛ تجارة وأسواق، عصبيات قبلية، قيم متداخلة بين كرم فردي وقسوة جماعية، وأصنام تحيط بالكعبة تعكس تشتت المعنى أكثر مما تعكس يقينا راسخا. لم تكن الحياة جامدة، لكنها كانت تفتقر إلى بوصلة أخلاقية جامعة، إلى فكرة كبرى تنتظم هذا التبعثر. وسط هذا الواقع، كان ثمة إنسان يشعر أن السؤال أكبر من التفاصيل اليومية، وأن البحث عن الحقيقة ليس ترفا بل ضرورة.

ذلك الإنسان هو سيدنا محمد ﷺ. لم يكن يومها قائد أمة، بل روحا مثقلة بالتأمل. كان يصعد إلى الغار ليصغي إلى صوته الداخلي بعيدا عن صخب الخارج، كأن العزلة صارت طريقا للفهم. يا صديقي، هنا تكمن لحظة الصدق الإنساني الخالص: إنسان يواجه أسئلته بلا وسطاء، ويحدق في ظلام لا يعرف ما الذي سيخرج منه.

ثم جاءت الكلمة التي شقت هذا الظلام: اقرأ. لم تكن مجرد أمر بالقراءة، بل إعلانا بأن الوعي هو البداية. أن يخاطب رجل أمي بكلمة اقرأ، فذلك يعني أن المسار القادم لن يبنى على العصبية ولا على القوة المجردة، بل على المعرفة. صدقني يا عزيزي، لم يكن الحدث احتفالا صاخبا، بل رجفة داخلية عميقة، ارتجاف إنسان شعر بثقل الرسالة قبل أن يدرك مداها.

الخوف الذي اعترى النبي، عودته إلى بيته، بحثه عن الطمأنينة، كل ذلك يكشف أن التحولات الكبرى تبدأ من الداخل. ليست ومضة انتصار، بل صراعا نفسيا بين المحدود واللامحدود. نحن نقرأ القصة اليوم مكتملة، لكن لحظتها الأولى كانت سؤالا مفتوحا على المجهول، وكان الإنسان فيها وحيدا أمام تجربة تفوق التصور.

وهنا اسمح لي بتأمل صريح، يا عزيزي القارئ: كثيرا ما نحتفي بالنتائج الكبرى وننسى لحظة الميلاد الأولى. نرى الحضارة في اتساعها، ولا نتوقف طويلا أمام الكلمة التي أطلقت شرارتها. ليلة اقرأ لم تكن مشهدا دراميا في ساحة عامة، بل لحظة هادئة في غار ضيق، لكنها حملت في طياتها مشروع أمة. من تلك الكلمة بدأ تشكل وعي جديد، يعلي من شأن العلم، ويعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان، وربه، ونفسه، ومجتمعه.

لماذا كانت اقرأ تحديدا هي البداية؟ لأن القراءة فعل تحرر، انتقال من التلقي إلى الفهم، ومن العادة إلى السؤال. حين تبنى الرسالة على المعرفة، فإنها تفتح أبوابا تتجاوز حدود المكان والزمان. ومن هذه اللحظة ستنشأ حضارة تمتد في الآفاق، وتؤسس لمدن تصبح منارات للفكر، ويغدو النص فيها محور الحياة اليومية. كل ذلك انطلق من كلمة واحدة، لكنها كانت مشبعة بالمعنى.

السيوف قد تغير خرائط، لكن الأفكار تغير العقول، والعقول هي التي تصنع التاريخ. ليلة الغار كانت عبورا هادئا من زمن مضطرب إلى أفق جديد، عبورا من سؤال فردي إلى رسالة إنسانية واسعة. واليوم، يا صديقي، حين ننظر إلى واقعنا، ربما نحتاج أن نفتش عن لحظتنا الخاصة، عن الكلمة التي يمكن أن تعيد ترتيب وعينا قبل أن تغير عالمنا.

وأعدك يا صديقي أن الليلة القادمة في سلسلتنا «ليال غيرت التاريخ... ما لم يكتب عنها» ستأخذنا إلى لحظة أخرى تجسد فيها الإيمان في ميدان مفتوح، وانتقل المعنى من التأمل إلى المواجهة. فهل أنت مستعد أن نواصل الرحلة معا، ونقترب أكثر من تلك الليالي التي صنعت وعينا كما صنعت تاريخنا؟