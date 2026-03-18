التبرعات بلا رقابة

لاحظت في السنوات الأخيرة – وربما يشاركني كثيرون هذا الانطباع – تصاعد نمط من الممارسات التي تتم تحت مظلة العمل الخيري، لكنها تثير قدرًا لا يمكن تجاهله من القلق، خاصة حين ترتبط بقضايا إنسانية شديدة الحساسية مثل رعاية الأيتام. لا يتعلق الأمر هنا بالتشكيك في العمل الخيري في حد ذاته، ولا في النماذج الجادة والمخلصة التي تؤدي دورًا مهمًا في المجتمع، وإنما في ممارسات محددة بات فيها الدين يُستخدم كوسيلة للتأثير وجمع الأموال، دون ضمان حقيقي لسلامة التوظيف أو نزاهة التطبيق.

ما يلفت الانتباه في هذه الظاهرة هو اعتمادها الكبير على الخطاب الديني المكثف، الذي يستدعي قيمًا راسخة في الوعي الجمعي مثل الرحمة، والثواب، وكفالة اليتيم، ويقدمها في سياق عاطفي شديد التأثير، وغالبًا ما يُدعم هذا الخطاب بصور ومقاطع لأطفال في أوضاع إنسانية صعبة، تُعرض بطريقة تركز على استثارة التعاطف الفوري لدى المتلقي، ودفعه إلى التبرع دون تردد. في هذا السياق، يصبح التبرع استجابة انفعالية مباشرة، أكثر منه قرارًا واعيًا قائمًا على معرفة أو تحقق.

المشكلة هنا لا تكمن في مبدأ التبرع، ولا في أهمية دعم الأيتام، بل في غياب الشفافية حول كيفية إدارة هذه الموارد، وفي بعض الحالات، في وجود ممارسات لا تتسق مع القيم التي يُفترض أن يقوم عليها العمل الخيري. فليس من المقبول أن تُستخدم القيم الدينية كغطاء لممارسات تفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة، أو أن تتحول قضايا إنسانية حقيقية إلى أدوات للتسويق أو تحقيق مكاسب.

ومن خلال متابعتي لهذا الملف، أجد أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو أثرها التربوي على الأطفال أنفسهم، فالطفل اليتيم، الذي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة تعوضه عن فقدان الرعاية الأسرية، قد يجد نفسه في بعض المؤسسات جزءًا من خطاب دعائي مستمر، يُستدعى حضوره عند الحاجة إلى جمع التبرعات، ويُعرض في سياق يركز على ضعفه واحتياجه.

هذا النمط من التقديم لا يمر دون تأثير، فالطفل، في مراحل نموه المختلفة، يكون في حاجة إلى بناء صورة إيجابية عن ذاته، قائمة على الشعور بالقيمة والقدرة والانتماء، أما حين يتم تقديمه بشكل متكرر كموضوع للشفقة، فإن ذلك قد يرسخ لديه شعورًا بالدونية، ويؤثر على ثقته بنفسه، وعلى نظرته إلى موقعه داخل المجتمع.

إلى جانب ذلك، فإن البيئة التي يسودها تناقض بين الخطاب والممارسة تمثل تحديًا تربويًا حقيقيًا، فعندما يسمع الطفل حديثًا متكررًا عن الصدق والأمانة والرحمة، ثم يشهد في الواقع ممارسات لا تعكس هذه القيم، فإنه يواجه حالة من الارتباك القيمي، قد تدفعه إلى فقدان الثقة ليس فقط في الأشخاص، بل في القيم ذاتها، وهذه من أخطر النتائج التي يمكن أن تترتب على أي خلل في البيئة التربوية.

ولا يقتصر التأثير على الأطفال وحدهم، بل يمتد إلى المجتمع ككل، إذ إن انتشار مثل هذه الممارسات يسهم في إضعاف الثقة في العمل الخيري، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم مظاهر التضامن الاجتماعي، فحين يشعر المتبرع بأن هناك احتمالًا لاستغلال عطائه، فإنه قد يتردد في التبرع مستقبلًا، حتى للجهات الجادة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تضرر الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أن ربط هذه الممارسات بالدين، حتى وإن كان بشكل غير مباشر، ينعكس سلبًا على صورته في أذهان بعض الأفراد، خاصة الشباب، الذين أصبحوا أكثر حساسية تجاه أي تناقض بين الخطاب الديني والممارسة الفعلية، وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات قد تتجاوز نقد الممارسة إلى التشكيك في القيمة نفسها، وهو ما ينبغي الانتباه إليه والتعامل معه بوعي.

أما عن الأسباب التي ساعدت في انتشار هذه الظاهرة، فيمكن الإشارة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ضعف الرقابة الفعلية على بعض المؤسسات الخيرية، أو اقتصارها على الجوانب الشكلية دون التحقق من جودة الرعاية المقدمة أو كفاءة إدارة الموارد، كما أن غياب معايير واضحة للشفافية والإفصاح المالي يجعل من الصعب على المتبرعين تقييم مصداقية هذه الجهات.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب العامل الثقافي دورًا مهمًا، حيث يميل كثير من الأفراد إلى التبرع بدافع ديني وعاطفي، دون ممارسة قدر كافٍ من التحقق، فالثقة المسبقة في أي خطاب يحمل طابعًا دينيًا قد تجعل البعض أقل ميلًا لطرح الأسئلة أو طلب المعلومات، ورغم أن حسن النية قيمة إيجابية، إلا أن غياب الوعي قد يحولها إلى نقطة ضعف تُستغل بسهولة.

كما لا يمكن تجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساعدت في سرعة انتشار هذا النمط من الخطاب، فالمحتوى الذي يعتمد على التأثير العاطفي السريع يكون أكثر قابلية للانتشار، خاصة إذا اقترن بصور مؤثرة ورسائل مختصرة، وقد أدى ذلك إلى شيوع نمط من التبرع الفوري، الذي يتم استجابة لانفعال لحظي، دون أن يمر بمرحلة من التفكير أو التحقق.

في ضوء ما سبق، أرى أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب مقاربة متكاملة، لا تقتصر على جانب واحد، فمن الناحية التنظيمية، هناك حاجة إلى تفعيل أنظمة رقابية أكثر دقة وصرامة، تضمن خضوع جميع المؤسسات الخيرية لمتابعة فعلية، تشمل الجوانب المالية والإدارية والتربوية، كما ينبغي إلزام هذه المؤسسات بتقديم تقارير دورية واضحة، تتيح للمتبرعين الاطلاع على أوجه الإنفاق والنتائج المحققة.

ومن المهم أيضا وضع ضوابط واضحة لاستخدام صور الأطفال في الحملات الإعلامية، بما يحفظ كرامتهم ويمنع استغلالهم، فالطفل ليس وسيلة للتسويق، بل إنسان له حقوق يجب احترامها، بغض النظر عن ظروفه.

أما من الناحية التربوية، فإن هناك دورًا أساسيًا للمؤسسات التعليمية في بناء وعي نقدي لدى الأفراد، يمكنهم من التمييز بين الخطاب الصادق والممارسة غير المنضبطة، ويتطلب ذلك إدماج مفاهيم مثل النزاهة، والمسؤولية، والتفكير النقدي ضمن المناهج، بحيث يصبح الفرد قادرًا على اتخاذ قرارات واعية، لا مجرد الاستجابة للانفعال.

كما أن الخطاب الديني بحاجة إلى تأكيد بعده الأخلاقي، بعيدا عن أي توظيف نفعي، فالدين، في جوهره، قائم على الصدق والعدل، وأي استخدام له لتحقيق مصالح شخصية يمثل انحرافا عن مقاصده الأساسية.

وفي السياق المجتمعي، يصبح من الضروري تعزيز ثقافة التحقق قبل التبرع، بحيث لا يكون العطاء مجرد استجابة عاطفية، بل فعلا واعيا يقوم على معرفة وثقة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعوية، ودور أكبر للإعلام في تقديم نماذج إيجابية، وكشف الممارسات غير المنضبطة.

في النهاية، تظل رعاية الأيتام مسؤولية إنسانية بالغة الأهمية، لا تحتمل أي شكل من أشكال الاستغلال أو التوظيف الخاطئ، والحفاظ على هذه القيمة يتطلب توازنا بين التعاطف والوعي، وبين حسن النية والمسؤولية؛ فليس كل ما يُقدم في صورة خير يكون بالضرورة كذلك، وليس كل خطاب ديني يعكس ممارسة صادقة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في كشف هذه الممارسات، بل في بناء وعي قادر على مواجهتها، وحماية القيم التي يقوم عليها العمل الخيري من أن تتحول إلى أدوات للاستغلال، لأن القضية، في جوهرها، ليست فقط مسألة تبرعات، بل مسألة إنسان وقيم وصورة مجتمع بأكمله.