حتمية التصويت الرقمي لجيل ألفا

في ستينيات القرن الماضي، طرح فيلسوف الإعلام مارشال ماكلوهان نظريته المثيرة للجدل عن "الحتمية التكنولوجية"، والتي تقول ببساطة إن الوسيلة التي نستخدمها للتواصل ليست مجرد أداة محايدة، بل هي التي تشكّلنا وتعيد تعريف علاقتنا بالعالم.

واليوم، بعد أكثر من نصف قرن على أفكار ماكلوهان الكندي، نجد أنفسنا في مصر أمام تجسيد حي لهذه النظرية، ليس على نطاق مجموعة من الأفراد بل على نطاق جيل بأكمله، ألا وهو جيل ألفا.

ويُستخدم مصطلح جيل ألفا عادة للإشارة إلى المواليد بين عامي 2010 و2025، وسبق أن صرّح مصدر مسؤول بوزارة الصحة بأن عدد المواليد خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 فقط شهد قفزة لافتة مسجلا 23 مليون نسمة. ولعل هذا الرقم يعطينا لمحة عن سبب الاهتمام بهذا الجيل.

جيل لم يعرف العالم إلا من خلال شاشة تعمل باللمس، لغته الأم هي التمرير أو السحب لأعلى والنقر والمشاركة والتفاعل الفوري. العالم الواقعي بالنسبة له امتداد للعالم الرقمي وليس العكس.

كيف لا وقد نشأوا في بيئات رقمية تماما، حيث الآباء والأمهات والأقارب والمعارف والأغراب وجميع من حولهم غارقون في شاشات هواتفهم ليل نهار، بقصد وبغير قصد، وطواعية وكرها في آن معا.

وفي غضون سنوات قليلة، سيبلغ أول أفواج هذا الجيل السن القانونية، ليطرقوا أبواب المشاركة السياسية لأول مرة، حاملين معهم توقعات وسلوكيات تختلف — ربما جذريا — عمن سبقهم. فبينما تدار حياتهم اليومية بسرعة وسلاسة عبر التطبيقات المختلفة سيتحتم عليهم الانتقال بأجسادهم والانتظار في طوابير طويلة.

هذه المفارقة قد تخلق شعورا لدى هؤلاء النشء بأن هذا الواجب الوطني ينتمي إلى زمن آخر، مما ينذر بفجوة تواصل هائلة بين الدولة ومواطني المستقبل.

مفارقة أخرى تتمثل في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، والذي أتاح في مادته الثالثة إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني، بينما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أن يكون الاقتراع عبر الصناديق فقط.

إن الهدف من طرح هذه المسألة ليس دربا من الحداثة أو الرفاهية بل هو دعوة للتفكير الاستباقي. فالمسألة لم تعد "هل" نتحول إلى التصويت الرقمي، بل "متى وكيف" سنفعل ذلك لضمان استدامة المشاركة السياسية للأجيال القادمة.