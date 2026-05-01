أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة، إذ من المتوقع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال ووسط الصعيد، وذلك خلال يوم السبت الموافق 2 مايو الجارى.

وأوضحت "عوض" أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من المنظومة التابعة للوزارة ، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الرياح المثيرة للرمال والأتربة سوف تؤثر سلبًا على جودة الهواء، ويتوقع التحسن التدريجي خلال يوم الأحد الموافق 3 مايو الجاري.

متابعة مستمرة لشبكات الرصد

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

مناشدة للفئات الأكثر عرضة

أهابت "عوض" بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

ويذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الارضي 0220532502.

