كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، أن أول مليون كسبته سنة 1997 كان نتيجة فتح محلات جديدة في السعودية وألمانيا، مشيرة إلى أن النجاح جاء بعد جهد متواصل وفتح أسواق جديدة.

وقالت ماري لويس خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن الشغل كان ماشي كويس جدًا في تلك الفترة، وكانت متحمسة لرؤية المشاريع تتحقق على أرض الواقع.

وأضافت أن النجاح لم يأتِ بلا تحديات، إذ واجهت أكبر خسارة مالية بلغت 700 ألف جنيه بسبب عدم دفع العملاء، موضحة أنها عملت تصميمات يونيفورم لأوتيل كبير في دبي، ونفذت المجموعة في مشاغل هندية، لكن لم تُدفع لها المستحقات.

وأوضحت أن والدها نصحها بعدم السفر قبل الحصول على المدفوعات، لكنها قررت المضي قدمًا، قائلة: "الوالد قال لي ما تسافريش يا بنتي، خليهم يدفعوا لك الأول"، لكنها سافرت وعملت الكوليكشن، ولم تحصل على حقوقها.

وأكدت ماري لويس أن هذه التجربة كانت درسًا مهمًا في إدارة الأعمال، حيث علمها كيف تحمي شغلها وتكون حذرة في التعامل مع العملاء، مشددة على أهمية التعلم من كل تجربة سواء نجاح أو فشل، والعمل بذكاء لتفادي المخاطر المالية.

