علق الإعلامي محمد شردي على بيان وزارة الدولة للإعلام بشأن واقعة رسو سفينة أجنبية بميناء أبو قير، المحملة بالفولاذ والمتجهة إلى إسرائيل، بعد نشر معلومات مغلوطة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "شردي"، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" إن مثل هذه الأخبار يتم تداولها دون تحقق، وهو ما يسهم في نشر الأخبار الكاذبة وإثارة البلبلة في وقت حرج تمر به المنطقة.

وأضاف أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة في توقيت الأزمة يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مطالبًا من يقوم بإعادة نشر هذه الأخبار أن يدركوا أننا وسط أزمة لا تحتاج إلى مزايدة أو إثارة التساؤلات.

وأكد أن الحكومة نفت الواقعة بشكل قاطع عبر بيان رسمي لوزارة الإعلام، وهو ما يجب أن يكون كافيًا لإنهاء الجدل.

وتابع أن موقع السفينة في ميناء مصري يكشف كذب مثل هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن مروجي هذه الأخبار عليهم توضيح سبب توقف السفينة في ميناء مصري إذا كانت متجهة إلى إسرائيل.

وأوضح أن هذه التفاصيل البسيطة تكفي لتفنيد الشائعة التي انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تعيدنا إلى مربع الشائعات التي حاربتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، محذرًا من استغلال البعض للأزمات الإقليمية لترويج أخبار غير صحيحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

