شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يفتتح مشروع مونوريل شرق النيل، و يتحدث عن حرب الـ10 سنوات، و بدء تشغيل محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي تزامنًا مع عيد الفطر، و غرفة عمليات لمتابعة المنشآت السياحية خلال عيد الفطر 2026، و حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق، الأرصاد تحذر من موجة أتربة ورمال على الوجه البحري والقاهرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يفتتح مشروع مونوريل شرق النيل

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، زيارة إلى المركز الترفيهي بمنطقة النهر الأخضر مستقلًا المونوريل.

من دفع الثمن؟.. السيسي يتحدث عن حرب الـ10 سنوات

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، ثم تناول الإفطار مع الحضور.

"أحلى قهوة في الدنيا".. موقف إنساني للرئيس السيسي وشاب من ذوي الهمم

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الأطفال فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ أهداهم الهدايا خلال فعاليات الاحتفال بالعيد.

الأرصاد تحذر من موجة أتربة ورمال على الوجه البحري والقاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهًا عاجلًا بشأن حالة الطقس الحالية، نشرت تفاصيله عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن موجة من الرمال المثارة تؤثر حاليًا على الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

بدء تشغيل محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي تزامنًا مع عيد الفطر

أعلنت وزارة النقل دخول محطة المشير طنطاوي بمشروع الأتوبيس الترددي BRT الخدمة أمام جمهور المواطنين بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026.

الموعد والتذاكر.. مصدر يكشف ملامح تشغيل المونوريل أمام الجمهور

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل التشغيل الرسمي لمشروع مونوريل شرق النيل، وذلك عقب افتتاح المشروع اليوم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصدر بالسياحة: غرفة عمليات لمتابعة المنشآت خلال عيد الفطر 2026

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن استعدادات الوزارة لاستقبال موسم عيد الفطر المبارك 2026 من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، في ظل توقعات بزيادة حركة السياحة الداخلية خلال إجازة العيد.

حقيقة استدعاء العاملين بالخليج.. بيان رسمي من الكهرباء

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار باستدعاء نحو 10 آلاف مهندس وفني مصري من العاملين بدول الخليج للعودة الفورية إلى العمل داخل البلاد.

عيد الفطر 2026.. حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

كلف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والأنشطة التموينية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

