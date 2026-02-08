شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصر وتركيا تتفقان على تطوير برامج سياحية مشتركة لجذب مزيد من السائحين الأتراك

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مجموعة من الاجتماعات المهنية مع عدد من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة التركية الجالبة للسياحة إلى مصر؛ لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقصد السياحي المصري.

الصحة: لم يتم تنفيذ أي حالة تبرع بأعضاء من متوفى لمريض حي حتى الآن

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة لم تشهد تنفيذ أي حالة تبرع أو نقل عضو من جسد متوفى إلى مريض حي حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هذا الحصر يتعلق بـ"الأعضاء" وليس "الأنسجة".

أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، إلى جانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أسهم في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد

علق الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، على الجدل الواسع بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

تحرك جديد من البرلمان بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

أعلن الدكتور عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقدمه بمشروع قانون جديد يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد

علقت هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر للحروق، على المقترح البرلماني بالتبرع بالجلد.