أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي أن الحكومة تضم عددًا من الوزراء المتميزين، حيث وصف وزير المالية بأنه "محترم جدًا"، ووزيرة الاستثمار بـ"ست محترمة جدًا"، ووزيرة التضامن بـ"جيدة جدًا"، كما أثنى على وزير النقل ووزير الخارجية ورئيس الوزراء، مؤكدًا أنهم قاموا بتحقيق إنجازات ملحوظة في مجالاتهم.

وأشار “بدراوي”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة “الشمس”: مع احترامي لرئيس الوزراء، إلا أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات في الحكومة، مشددًا على أن رئيس الوزراء يمثل "الرؤية العليا" التي تحدد نجاح الحكومة أو فشلها، وأنه بعد مرور فترة معينة يجب تقييم النتائج، خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم وعدم إعلان نسب الفقر الأخيرة، والتي كانت آخر مرة معلنة فيها 32%.

وأكد بدراوي أن دور الحكومة الأساسي هو تحقيق الإنجاز، مشيرًا إلى أنه إذا لم تحقق الحكومة أهدافها فلا يجب التزام الصمت، بل يجب أن يحدث تغيير فوري دون توجيه اتهامات شخصية، مضيفًا أن هناك إنجازات كبيرة تمت بالفعل، مثل تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع هامة، لكن المطلوب هو تقييم الأداء العام للحكومة.

وأوضح بدراوى أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن محاسبة الحكومة، إلى جانب الإعلام الحر الذي يجب أن يمارس دوره الرقابي، مؤكدًا أن الحرية الإعلامية ضرورة لتصحيح الانطباعات العامة وإظهار الحقيقة وراء الإنجازات والإنفاق العام.

وأشار بدراوي إلى أن الانطباع في السياسة قد يصبح حقيقته رغم عدم وجود دليل ملموس، موضحًا أن هناك بعض الظلم الواقع على الأشخاص نتيجة هذا الانطباع، وأنه شخصيًا يلاحظ قدرات كبيرة لدى الطلاب في المدارس، تفوق قدرات بعض المعلمين، رغم الانطباع العام السلبي الذي يظهر من الإعلام والمجتمع.

وأوضح بدراوى أن العمل الأهلي في مصر له دور كبير ويستحق التقدير، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية تنفق موارد ضخمة وتنجز أعمالًا لم يكن من الممكن تنفيذها بدون مساحة لإتمامها، مؤكداً أن هذه الإنجازات تحققت رغم العديد من العوائق، وأن الدول الحديثة لا تُسقط بالاحتلال العسكري فقط، بل بالسيطرة على العقول، حيث تعمل وسائل الإعلام ووسائل المعرفة الحديثة على تشكيل انطباعات الشباب تدريجيًا.

