تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

التنمية المحلية: 7825 منفذًا بالشراكة مع الغرف التجارية والمجتمع المدني لضبط الأسواق

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تتابع الأسواق عن كثب وتعمل على ضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة في المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزيرة الدكتورة منال عوض قامت خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية مكثفة في محافظات متعددة، بالتعاون مع المحافظين، بهدف توسيع نطاق المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة التي تقدم السلع بأسعار مخفضة.

وكيل محلية النواب للمحافظين الجدد: الرئيس حدد معايير النجاح ومن يتقاعس يحاسب

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أداء اليمين الدستورية جاءت واضحة وحاسمة، مشددًا على أن من يرغب في تحقيق النجاح عليه الالتزام الكامل بهذه التوجيهات، مع ضرورة محاسبة من يتقاعس عن تنفيذها باعتباره المسؤول الأول عن منظومة الإدارة المحلية داخل نطاق محافظته.

محافظ الجيزة: منهج عمل جديد يعتمد على الجولات الميدانية والمكاشفة دون وعود غير واقعية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمن عددًا من التكليفات الواضحة التي تحدد منهج العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوجيهات ركزت بشكل أساسي على ضرورة القرب من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لحل المشكلات في مختلف الملفات الخدمية والتنموية.

خبير: الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز الطلب المحلي قبل رمضان

أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها استغلال موارد كل محافظة بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف القطاعات.