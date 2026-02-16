أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمن عددًا من التكليفات الواضحة التي تحدد منهج العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوجيهات ركزت بشكل أساسي على ضرورة القرب من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لحل المشكلات في مختلف الملفات الخدمية والتنموية.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن في محافظة الجيزة لديه تطلعات سيتم دراستها بدقة خلال الفترة القادمة، مع متابعة دقيقة للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والطرق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد الأنصاري أن الاستعدادات لشهر رمضان تستلزم اهتمامًا مكثفًا بملفات الخدمات والسلع والأسعار، إلى جانب العمل المتواصل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا على أن المحافظة وضعت خطة متكاملة للاستعداد للشهر الكريم تضمن توافر السلع واستقرار الأسعار وانتظام الخدمات.

وكشف محافظ الجيزة عن آلية التعامل مع شكاوى المواطنين، والتي تقوم على الجولات الميدانية واللقاءات المفتوحة، والاستماع المباشر للمواطنين وتسجيل مطالبهم، والعمل الفوري على حل المشكلات المستعجلة، مع توضيح ما يتطلب موارد إضافية أو حلولًا جزئية، مؤكدًا أن منهجه في الإدارة يعتمد على المكاشفة والمصارحة دون إطلاق وعود غير واقعية لا يمكن الوفاء بها.

وأشار الأنصاري إلى أنه سيحرص على عقد لقاءات دورية بديوان عام المحافظة لاستقبال المواطنين، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر الصفحات الرسمية أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والرد عليها بشكل مهني وواضح

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو استخدامات المياه والممرات المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ومؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى في خطة عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة.