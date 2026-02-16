إعلان

رئيس "شباب النواب" يُطالب أعضاء اللجنة بخلع الرداء الحزبي لتحقيق مصالح الرياضة المصرية

كتب- نشأت حمدي:

11:37 م 16/02/2026

النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة

طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة بخلع رداء الأحزاب، داخل اللجنة وأن يكون همهم الأول والأخير هو تحقيق مصالح الشباب المصري، والنهوض بالرياضة المصرية.

وقال "مجاهد"، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة خطة عمل اللجنة،: "ستفتح جميع الملفات التي من شأنها تحقيق طفرة كبيرة للشباب والرياضة المصرية"، متابعا: "كلنا داخل اللجنة نواب عن الشعب المصري وهدفنا الأول الدفاع عن الشباب وحقوقهم ..سنخلع رداء الأحزاب داخل اللجنة".

يذكر أن النائب محمد مجاهد، أكد خلال اجتماع اليوم، أن اللجنة ستقوم بدعوة مسؤولي وزارة الشباب، لمعرفة مصادر وأوجه انفاق صندوق التمويل الأهلي وصندوق الرياضة، خاصة أن تلك الصناديق تتضمن ميزانيات ضخمة، ولا يوجد لها تأثير حقيقي في دعم الرياضة والنشء.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش دور الإعلام الرياضي في مواجهة التعصب الرياضي، وذلك من خلال توجيه الدعوة للمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور أحمد المسلماني ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك باعتبارهما المسؤول الأول عن وسائل الإعلام ، مشيرا إلي أن ملف الاعلام الرياضي يحظي بأهمية كبيرة داخل لجنة الشباب.

محمد مجاهد لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب

